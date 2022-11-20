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لبنان

بعد انخفاضه عصراً.. اليكم سعر صرف الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
20-11-2022 | 13:30
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39700 و 39750 ليرة للدولار.
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