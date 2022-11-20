بعد انخفاضه عصراً.. اليكم سعر صرف الدولار مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39700 و 39750 ليرة للدولار.