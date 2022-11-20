جنبلاط يُغرّد عن "المونديال".. ماذا قال؟

غرّد رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "لا شك أن المونديال في قطر تحدي للعالم لهذا البلد لكن التحديات الاساسية هي في التصحر المتزايد فاين بلاد ما بين النهرين واين مصر وسدود الحبشة واين مؤتمر المناخ الذي كان فشلاً ذريعاً نتيجة ازدراء الغرب الصناعي ونستطيع ان نعدد الى ما نهاية لكن اختم بالسؤال أين فلسطين".

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