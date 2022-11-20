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لبنان

وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:02
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كشفَ رئيس حزب التوحيد العربيّ الوزير السابق وئام وهاب أنّ "الحوار بدأ بين حزب الله وقائد الجيش جوزاف عون وذلك خلال لقاء حصل الأسبوع الماضي"، وأضاف: "عون التقى مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا في اليرزة، واللقاء كان ذات طابع سياسي وليس أمني". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، لفت وهاب إلى أنّ "حزب الله لن يتخلى عن فرنجية ما لم يعلن الأخير رفضه الترشح بنفسه"، وأضاف: "أمامنا ثلاثة خيارات: اعتذار فرنجية أو قبول باسيل به او انتخاب قائد الجيش باتفاق أميركي إيراني عبر الفرنسيين".
ورأى وهاب أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سيمر جعجع يتصرف كرجل دولة ومؤسسات خصوصاً بالنسبة الى موقفه من الجلسة والنصاب، وتابع: "لا يمكن الاستمرار بالتعاطي مع جعجع على أساس ماضيه فقط وهو أقرب الى التسوية مع فرنجية منه الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".
وأكمل: "حزب الله لم ينتقل الى الخطة ب وهو لا يزال مع فرنجية لكنه لا يريد كسر باسيل ويمكن مثلاً أن ينتخب فرنجية رئيساً من دون أصوات باسيل اذا حظي بموافقة السعودية".
وختم: "أعتقد أن باسيل لم يقتنع بعد بأن حظوظه الرئاسية معدومة وأن العقوبات الأميركية ليست العائق أمام وصوله بل الظروف الداخلية وعليه استخدام أصواته في المكان الصحيح قبل فوات الأوان".
 
 

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