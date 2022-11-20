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لبنان

سيدة صهيون نقيباً للمعالجين الفيزيائيين بـ 245 صوتاً

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:10
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انتهت انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين بفوز الدكتورة سيدة ساسين صهيون بمقعد النقيب بنيلها 245 صوتاً مقابل 230 لنسرين عبد النور لطوف.

 
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نقابة المعالجين الفيزيائيين

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