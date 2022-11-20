تزامناً مع بداية المونديال.. ماذا حصل في لبنان؟

شهدت العديد من محطات الإنترنت في لبنان، ضغطاً كبيراً مساء اليوم الأحد، وذلك بسبب مُشكلات تقنية طرأت فجأة.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن نحو 5 شركات لتوزيع الانترنت واجهت تلك المشكلة اعتباراً من ساعات المساء الأولى وقد استمرّ هذا الأمر حتى قرابة الساعة الـ8 مساءً.

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وتزامن هذا الأمر مع نقل وقائع المباراة الأولى ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد.