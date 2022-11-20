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لبنان

تزامناً مع بداية المونديال.. ماذا حصل في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2022 | 15:09
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شهدت العديد من محطات الإنترنت في لبنان، ضغطاً كبيراً مساء اليوم الأحد، وذلك بسبب مُشكلات تقنية طرأت فجأة.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن نحو 5 شركات لتوزيع الانترنت واجهت تلك المشكلة اعتباراً من ساعات المساء الأولى وقد استمرّ هذا الأمر حتى قرابة الساعة الـ8 مساءً.
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وتزامن هذا الأمر مع نقل وقائع المباراة الأولى ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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