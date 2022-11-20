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لبنان

فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"

Lebanon 24
20-11-2022 | 15:27
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نقلت قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنّ "مشجعين لبنانيين مشاركين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، رفضوا الحديث مع مراسل القناة 12 الإسرائيلية بعد معرفتهم بجنسيته".
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وانطلقت، اليوم، بطولة كأس العالم 2022 بمهرجان ضخم ومميز أقيم في استاد البيت في مدينة الخور القطرية.
 
وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد البطولة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث ستجمع باكورة المباريات منتخبي قطر والأكوادور على مرأى من عشاق الساحرة المستديرة في الملعب ومن أمام الشاشات حول العالم.
 
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