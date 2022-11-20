قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟

كذلك، أعلن الجيش أنه " بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 12.10 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة 83 دقيقة".

وبحسب البيان، فإنه " بتاريخ 20 / 11 / 2022 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.29، تمّ تسجيل خرقين بحريين من قبل زورقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 متراً".