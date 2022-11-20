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لبنان

قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 16:25
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أعلنت قيادة الجيش، اليوم الأحد، أنه "بتاريخ 20/ 11/ 2022 الساعة 10.50 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15.15 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور".
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كذلك، أعلن الجيش أنه "بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 12.10 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة 83 دقيقة".
 
وبحسب البيان، فإنه "بتاريخ 20 / 11 / 2022 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.29، تمّ تسجيل خرقين بحريين من قبل زورقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 متراً".
 
وأكد الجيش أنه "تتمّ متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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