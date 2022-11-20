من وزارة التربية.. تنبيه عاجل لمديري المدارس والثانويات

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :



"يتم التداول باستبيان موجه إلى مديري المدارس والثانويات يتضمن أسئلة للإجابة عنها. إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، ينبه جميع المديرين إلى أن هذا الاستبيان غير صادر عن الوزارة، ولا عن أي مرجع مختص فيها، ويلفت انتباههم إلى أن الاستبيانات الرسمية تصل إليهم كالعادة مرفقة بتعميم رسمي وبحسب الأصول المرعية الإجراء تربويا وإداريا، وبالتالي فإن هذا الاستبيان لا يتمتع بالمرجعية الرسمية ، ويجب عدم التجاوب مع الجهة التي وضعته، وإن الإدارة في الوزارة تعمل على معرفة مصدره والجهة التي تقف وراءه".

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