هذه آخر أرقام "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات ارتفع إلى 580، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".



ةعلى صعيد "كورونا"، فقد أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بالوباء رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220075، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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