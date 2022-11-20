الجيش: منظمات غير حكومية ستقوم بتفجير ذخائر في محيط قرى جنوبية

أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 21 / 11 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون."

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