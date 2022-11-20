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لبنان

الجيش: منظمات غير حكومية ستقوم بتفجير ذخائر في محيط قرى جنوبية

Lebanon 24
20-11-2022 | 16:44
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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 21 / 11 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون."
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