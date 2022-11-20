مؤشّر لمرشّح "التيّار"

لوحظ أن تسمية زياد بارود من قبل إلياس بو صعب في الجلسة النيابية الأخيرة كان بمثابة مؤشر لمرشح التيار العوني في الانتخابات الرئاسية، في حال بقيت أبواب بعبدا مقفلة في وجه باسيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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