بالاسماء: تشكيلات في قوى الامن الداخلي بموجب "أمر فصل"

Advertisement

أجرى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تشكيلات داخلية بموجب أمر فصل . جاءت على الشكل الاتي:- العقيد الإداري انطوان نصار: مساعد ثان لرئيس الإدارة المركزية.- العقيد مارك صقر : مساعد اول لقائد جهاز أمن السفارات.- العقيد الركن حنا يزبك: قيادة معهد القوى الأمن الداخلي.- العقيد إيلي عبود: رئيس شعبة التخطيط والتنظيم.- العقيد خالد السيسي - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.- العقيد مارون الخوند - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.- العقيد علي طه - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام .- العقيد فاروق دياب - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.- العقيد وليد حرفوش: رئيس مصلحة اللوازم .- العقيد زياد قائد بيه : مساعد أوّل لقائد الشرطة القضائية.- العقيد إيلي كلاس : رئيس قسم المباحث الجنائية العامة.- العقيد شربل عيد : رئيس قسم المحفوظات الجنائية.- العقيد عبد الناصرغمراوي: قائد سرية السجون المركزية.- العقيد ماجد الايوبي: قائد سرية طرابلس الإقليمية.- العقيد كابي بدوي يمين - الديوان - بتصرف اللواء المدير العام.- العقيد محمد عبد الرحمن - الديوان - بتصرف اللواء المدير العام.- العقيد نزيه قبرصلي: مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية العامة.- العقيد نقولا سعد: رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية.- العقيد محمود قبرصلي: رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة.- العقيد احمد الحاج دياب: مساعد ثان لقائد منطقة جبل لبنان الإقليمية.- العقيد جورج منصور: رئيس قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة.- العقيد جرار نصر: رئيس قسم الشرطة السياحية.- العقيد سامر العيسى: رئيس قسم المباحث العلمية.- العقيد المعلوماتي جورج عبدو يونس: رئيس مكتب التحريات.- المقدم وسيم الخير: رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال.- المقدم روني القصيفي: آمر مفرزة الجديدة القضائية.- المقدم حسين حسن - رئيس مكتب الحوادث المركزي.- المقدم نور شعبان : آمر فصيلة الروشة.- المقدم كارلوس الحماتي: مساعد قائد سرية الجديدة الإقليمية.- المقدم هشام حامد: قائد سرية بيروت الإقليمية الثانية.- المقدم وليد تنوري: قسم المباحث الجنائية المركزية.- المقدم مرشد حبشي: رئيس مكتب تنفيذ أحكام السير المركزي.- المقدم ابراهيم خليل: رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات.- المقدم إيدي أهوجي: آمر مفرزة سير الجديدة.- المقدم محمد عاكوم: رئيس مكتب التحقيق من الهوية.- الرائد غي ساسين: رئيس مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.- الرائد جورج عاصي: شعبة التحقيق والتفتيش.- الرائد سيدريك سلوم: آمر مفرزة سير بيروت الثانية.- النقيت شادي شحيمة: آمر مفرزة استقصاء بيروت.- النقيب مصطفى المعلم: آمر فصيلة طريق الجديدة.- النقيب شربل انطون: آمر فصيلة بسري.- النقيب الياس الخوري: رئيس فرع الموازنة في وحدة الإدارة المركزية.- النقيب حكم غطاس: آمر فصيلة البسطة.- النقيب جورج الفخري: مكتب السلفات في المصلحة المالية.- النقيب محمد درويش: مساعد آمر فصيلة طريق الجديدة.- الملازم أول محمد حلاق: شعبة المعلومات .- الملازم أول زياد أيوب: شعبة المعلومات.- الملازم أول حنا الخوري: شعبة المعلومات.- الملازم علي سيف الدين: شعبة المعلومات.- الملازم علي علام: شعبة المعلومات.- الملازم هادي نصرالله : شعبة المعلومات.- الملازم محمد ديب شتو: شعبة المعلومات.(المصدر: جريدة الديار)