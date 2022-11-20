بالاسماء: تشكيلات في قوى الامن الداخلي بموجب "أمر فصل"

أجرى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تشكيلات داخلية بموجب أمر فصل . جاءت على الشكل الاتي:
- العقيد الإداري انطوان نصار: مساعد ثان لرئيس الإدارة المركزية.
- العقيد مارك صقر : مساعد اول لقائد جهاز أمن السفارات.
- العقيد الركن حنا يزبك: قيادة معهد القوى الأمن الداخلي.
- العقيد إيلي عبود: رئيس شعبة التخطيط والتنظيم.
- العقيد خالد السيسي - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.
- العقيد مارون الخوند - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.
- العقيد علي طه - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام .
- العقيد فاروق دياب - الديوان- بتصرف اللواء المدير العام.
- العقيد وليد حرفوش: رئيس مصلحة اللوازم .
- العقيد زياد قائد بيه : مساعد أوّل لقائد الشرطة القضائية.
- العقيد إيلي كلاس : رئيس قسم المباحث الجنائية العامة.
- العقيد شربل عيد : رئيس قسم المحفوظات الجنائية.
- العقيد عبد الناصرغمراوي: قائد سرية السجون المركزية.
- العقيد ماجد الايوبي: قائد سرية طرابلس الإقليمية.
- العقيد كابي بدوي يمين - الديوان - بتصرف اللواء المدير العام.
- العقيد محمد عبد الرحمن - الديوان - بتصرف اللواء المدير العام.
- العقيد نزيه قبرصلي: مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية العامة.
- العقيد نقولا سعد: رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية.
- العقيد محمود قبرصلي: رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة.
- العقيد احمد الحاج دياب: مساعد ثان لقائد منطقة جبل لبنان الإقليمية.
- العقيد جورج منصور: رئيس قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة.
- العقيد جرار نصر: رئيس قسم الشرطة السياحية.
- العقيد سامر العيسى: رئيس قسم المباحث العلمية.
- العقيد المعلوماتي جورج عبدو يونس: رئيس مكتب التحريات.
- المقدم وسيم الخير: رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال.
- المقدم روني القصيفي: آمر مفرزة الجديدة القضائية.
- المقدم حسين حسن - رئيس مكتب الحوادث المركزي.
- المقدم نور شعبان : آمر فصيلة الروشة.
- المقدم كارلوس الحماتي: مساعد قائد سرية الجديدة الإقليمية.
- المقدم هشام حامد: قائد سرية بيروت الإقليمية الثانية.
- المقدم وليد تنوري: قسم المباحث الجنائية المركزية.
- المقدم مرشد حبشي: رئيس مكتب تنفيذ أحكام السير المركزي.
- المقدم ابراهيم خليل: رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات.
- المقدم إيدي أهوجي: آمر مفرزة سير الجديدة.
- المقدم محمد عاكوم: رئيس مكتب التحقيق من الهوية.
- الرائد غي ساسين: رئيس مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.
- الرائد جورج عاصي: شعبة التحقيق والتفتيش.
- الرائد سيدريك سلوم: آمر مفرزة سير بيروت الثانية.
- النقيت شادي شحيمة: آمر مفرزة استقصاء بيروت.
- النقيب مصطفى المعلم: آمر فصيلة طريق الجديدة.
- النقيب شربل انطون: آمر فصيلة بسري.
- النقيب الياس الخوري: رئيس فرع الموازنة في وحدة الإدارة المركزية.
- النقيب حكم غطاس: آمر فصيلة البسطة.
- النقيب جورج الفخري: مكتب السلفات في المصلحة المالية.
- النقيب محمد درويش: مساعد آمر فصيلة طريق الجديدة.
- الملازم أول محمد حلاق: شعبة المعلومات .
- الملازم أول زياد أيوب: شعبة المعلومات.
- الملازم أول حنا الخوري: شعبة المعلومات.
- الملازم علي سيف الدين: شعبة المعلومات.
- الملازم علي علام: شعبة المعلومات.
- الملازم هادي نصرالله : شعبة المعلومات.
- الملازم محمد ديب شتو: شعبة المعلومات.
(المصدر: جريدة الديار)