19
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قانون التمديد لقادة الأجهزة قيد البحث مجددا
Lebanon 24
20-11-2022
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد التوافق على حل لمنصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم الذي يريد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط التمديد له، من خلال «فتوى» تتيح لوزير الدفاع موريس سلوم التمديد له لمدة ستة أشهر، يبدو أن اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان الاشتراكيان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية لم يُدفن بعد، وسط إشارات إلى أن الرئيس نبيه بري سيدرجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية في حال حُسم الخلاف حول ما إذا كان يحق لمجلس النواب التشريع في ظل تحوله إلى هيئة ناخبة. وأكّدت مصادر رفيعة أن لا فيتو لدى الرئيس نبيه بري على القانون الذي يتيح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منصبه، وهو الذي تنتهي ولايته ربيع العام المقبل.
Advertisement
( جريدة الاخبار)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
00:34 | 2022-11-20
20/11/2022 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2022-11-20
الفاتيكان يبلغ سفراء 9 دول ضرورة حل الأزمة.. والراعي للنواب: لا تخضعوا للتهديد
22:11 | 2022-11-20
الاستعصاء الرئاسي مستمر وبري يتحرّك بعد الأعياد
22:15 | 2022-11-20
إدمون رزق عن نصاب الثلثين: المشرّع تعمّد أن تكون هناك مشاركة لا تفرّد
23:34 | 2022-11-20
تحضيرات لجلسة الانتخاب
23:00 | 2022-11-20
في لبنان.. جميع مصادر المياه ملوّثة ومخاوف من اختلاط الصرف الصحي بمياه المنازل!
22:58 | 2022-11-20
مخاوف جدية على الاستقرار مع تفاقم الضغوط المعيشية
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 07:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 07:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 07:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact