في النبطية... عثر عليه مشنوقا (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على شخص سوريّ الجنسية مشنوقاً داخل أحد المنازل في "حيّ السراي" في النبطية.

ووفقا للمعلومات، تم نقل الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة، وحضرت القوى الأمنية الى المكان حيث فتحت تحقيقاً بالحادثة.