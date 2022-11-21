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لبنان

في النبطية... عثر عليه مشنوقا (صور)

Lebanon 24
21-11-2022 | 00:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على شخص سوريّ الجنسية مشنوقاً داخل أحد المنازل في "حيّ السراي" في النبطية.
 
ووفقا للمعلومات، تم نقل الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة، وحضرت القوى الأمنية الى المكان حيث فتحت تحقيقاً بالحادثة.
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