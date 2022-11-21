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لبنان

المونديال عبر "تلفزيون لبنان"؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2022 | 01:30
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انتشرت في الساعات الاخيرة الاخبار  عن أن  "تلفزيون لبنان" سينقل وقائع بطولة كأس العالم  في قطر2020، ابتداء من اليوم وقبل انطلاق مباراة الساعة الرابعة بعد الظهر.

في هذا الاطار، أكد مصدر معني  ومتابع لـ "لبنان 24" ان "العقد مع الشركة المتخصصة في بث وقائع كأس العالم قائم، والنقاش حول امكان تطبيقه ايضا ما زال مستمراً بين الدولة اللبنانية والشركة المعنية، لكن الاشكالية الوحيدة تكمن في امكانية ايجاد طريقة لتسديد الاموال المطلوبة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال".
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اضاف"المفاوضات مستمرة، واحتمالات التوقيع مع الشركة المذكورة قائمة لكن احتمالات عدم التوقيع هي المرجّحة".

لبنان

خاص

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