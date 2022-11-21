لا جواب نهائيا من جنبلاط

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بعد اللقاء الشهير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والذي تناول الاستحقاق الرئاسي، انتشرت معلومات تقول بأن بري حاول اقناع جنبلاط بالسير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.وبحسب مصادر مطلعة فإن جنبلاط لم يعط اي جواب نهائي لبري حول هذا الامر، لكن المشاورات بين الرجلين لا تزال مستمرة، لا بل انها تحصل بشكل مكثف، اذ يتم تبادل المقترحات الرئاسية من اجل الوصول الى حل ينهي الفراغ.وتعتبر المصادر ان جنبلاط مهتم بشكل لافت بالوصول الى تسوية رئاسية وهو غير متمسك بأي اسم او مرشح في حال كان هناك امكانية حل يرضي الجميع ويضع حد للازمة..