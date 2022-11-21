قوى التغيير: "التكتل" بات شكلياً

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بالرغم من بقاء عدد كبير من نواب قوى التغيير في "التكتل" الذي تأسس بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، وعدم انسحابهم اسوة بزملاء لهم، يبدو ان تماسك هذا "التكتل"هو مجرد تماسك شكلي ولكن غير واقعي لا من قريب ولا من بعيد.وتؤكد مصادر مطلعة ان توجهات مختلفة تماماً تحكم العلاقة بين النواب الذين لا يزالون في "التكتل"، كما ان مشاركة بعضهم في الاجتماع الذي عقد بين عدد كبير من النواب الثلثاء الماضي شكلت مادة خلافية كبرى بين زملاء التكتل الواحد.وترى المصادر ان صمود "تكتل التغيير" قد يكون مرتبطا بعدم وجود اي صيغة او كتلة جديدة يرغب اي من النواب الجدد بالانضمام اليها، وهذا ما لن يدوم طويلاً.