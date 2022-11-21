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لبنان

ماذا ورد في التقارير الامنية عن "عيون الاشرفية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2022 | 03:15
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تشير تقارير امنية رسمية الى أن شباب "عيون الأشرفية"، أي مجموعة شباب الحرس الليلي في عدد من الأحياء المظلمة وغير المضاءة ،منظمون بطريقة مدنية راقية عبر جمعية "2020 تونتي تونتي " ولا يحملون السلاح ، بل مصابيح ليلية وعصي للحراسة، وأن هؤلاء الشباب يجوبون الشوارع من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ، ويتواصلون مع الأجهزة الأمنية من مخابرات جيش وقوى أمن داخلي ، عند الإشتباه بأي تحرك غريب أو أي سرقة وخاصةً للسيارات وكابلات الكهرباء".
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ووفق التقارير عينها" ، فقد تم التواصل مع مرجع إداري كبير في بيروت اكد  أن هذا العمل لا يزعجه،بل هو مساند للحرس البلدي والشرطة لا أكثر ولا أقل".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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