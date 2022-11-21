ماذا ورد في التقارير الامنية عن "عيون الاشرفية"؟

Advertisement

تشير تقارير امنية رسمية الى أن شباب "عيون الأشرفية"، أي مجموعة شباب الحرس الليلي في عدد من الأحياء المظلمة وغير المضاءة ،منظمون بطريقة مدنية راقية عبر جمعية "2020 تونتي تونتي " ولا يحملون السلاح ، بل مصابيح ليلية وعصي للحراسة، وأن هؤلاء الشباب يجوبون الشوارع من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ، ويتواصلون مع الأجهزة الأمنية من مخابرات جيش وقوى أمن داخلي ، عند الإشتباه بأي تحرك غريب أو أي سرقة وخاصةً للسيارات وكابلات الكهرباء".ووفق التقارير عينها" ، فقد تم التواصل مع مرجع إداري كبير في بيروت اكد أن هذا العمل لا يزعجه،بل هو مساند للحرس البلدي والشرطة لا أكثر ولا أقل".