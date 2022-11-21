حريق كبير ينهي حياة طفلين... اليكم ما حصل في النبطية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة طفلين واصابة والدهما بجروح مختلفة اثر حريق شب في غرفة يقطنونها على طريق النبطية الفوقا - زوطر.

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وأفيد ان حريقا شب داخل غرفة سقفها من ألواح الزنك تقطنها عائلة سورية قرب صالة لافيتا على طريق النبطية الفوقا- زوطر ومؤلفة من الوالدين "ح. الاحمد" وزوجته "ن. سليمان" وطفلهما روان (5 سنوات) وعلي ( 3 سنوات) وتسبب الحريق بوفاة الطفلين واصابة الوالدين بحروق وتم نقل الجثتين الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، كذلك تم نقل الوالدين للمعالجة.وحضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابساته.