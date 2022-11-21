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لبنان

حريق كبير ينهي حياة طفلين... اليكم ما حصل في النبطية

Lebanon 24
21-11-2022 | 01:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة طفلين واصابة والدهما بجروح مختلفة اثر حريق شب في غرفة يقطنونها على طريق النبطية الفوقا - زوطر.
وأفيد ان حريقا شب داخل غرفة سقفها من ألواح الزنك تقطنها عائلة سورية قرب صالة لافيتا على طريق النبطية الفوقا- زوطر ومؤلفة من الوالدين "ح. الاحمد" وزوجته "ن. سليمان" وطفلهما روان (5 سنوات) وعلي ( 3 سنوات) وتسبب الحريق بوفاة الطفلين واصابة الوالدين بحروق وتم نقل الجثتين الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، كذلك تم نقل الوالدين للمعالجة.
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وحضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابساته.
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