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لبنان

لبنان يشارك في مونديال قطر.. "بكل عرس النا قرص" (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2022 | 02:13
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تمكنت قطر من ابهار العالم يوم أمس، بأضخم حفل أقيم في افتتاح مونديال قطر 2022، حيث كسبت الرهان، وخطفت أنفاس العالم بمشهدية أكثر من رائعة.
وفي كل عرس، تمكن لبنان من حجز مكان له في هذا الافتتاح، حيث نجح الشاب اللبناني ستيف يمق، من المشاركة في هذا الحفل العالمي، بعد اختياره ليكون أحد حملة الراية الخاصة بالـ"فيفا"، خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022.
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