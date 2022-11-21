نقاشاتٌ جديدة طالت ترشيح معوّض.. ماذا فيها؟

قالت أوساطٌ سياسية متابعة إنّ بعض النقاشات الدّاخلية لصفوف "قوى التغيير" بدأت تميلُ لطرح فكرة "الصيغة التوافقية" بشأن انتخاب الرئيس العتيد.

وبحسب المصادر، فإنّ نقاشات حصلت مؤخراً بين عدد من نواب التغيير أفضت إلى الإشارة إلى أن ترشيح النائب ميشال معوض قد لا يمرّ في نهاية المطاف كرئيسٍ للجمهورية، وبالتالي يجب تكريس الآفاق لمعرفةِ ما إذا كانت هناك إمكانية للبحث في اسمٍ آخر قد يكون محطّ إجماع.

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وذكرت المصادر أنّ نواباً جُدداً من نواب التغيير قد يميلون لانتخاب معوّض في جلسة الانتخاب يوم الخميس، الأمر الذي قد يُضاعف عدد أصوات الأخير مقارنة بآخر جلسة.