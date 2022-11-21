Advertisement

لبنان

نقاشاتٌ جديدة طالت ترشيح معوّض.. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-11-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1012767-638046228992048645.jpg
Doc-P-1012767-638046228992048645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت أوساطٌ سياسية متابعة إنّ بعض النقاشات الدّاخلية لصفوف "قوى التغيير" بدأت تميلُ لطرح فكرة "الصيغة التوافقية" بشأن انتخاب الرئيس العتيد. 
وبحسب المصادر، فإنّ نقاشات حصلت مؤخراً بين عدد من نواب التغيير أفضت إلى الإشارة إلى أن ترشيح النائب ميشال معوض قد لا يمرّ في نهاية المطاف كرئيسٍ للجمهورية، وبالتالي يجب تكريس الآفاق لمعرفةِ ما إذا كانت هناك إمكانية للبحث في اسمٍ آخر قد يكون محطّ إجماع. 
Advertisement
وذكرت المصادر أنّ نواباً جُدداً من نواب التغيير قد يميلون لانتخاب معوّض في جلسة الانتخاب يوم الخميس، الأمر الذي قد يُضاعف عدد أصوات الأخير مقارنة بآخر جلسة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-21
07:00 | 2022-11-21
10:02 | 2022-11-21
09:42 | 2022-11-21
09:40 | 2022-11-21
09:15 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website