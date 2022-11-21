سعر "صيرفة".. كيف سيُصبح اليوم؟

كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إن مصرف لبنان قد يُبقي، اليوم الإثنين ومع بداية الأسبوع الجاري، على سعر 30300 ليرة للدولار الواحد ضمن منصة "صيرفة".

ولفتت المصادر إلى أنّ إمكانية ارتفاع السعر واردة لكنّها قد لا تتحقق في الوقت الراهن، باعتبار أن التداولات المالية ما زالت مضبوطة ومرتبطة ضمن السعر المشار إليها أعلاه.