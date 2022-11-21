Advertisement

لبنان

خبيرٌ يكشف ما ستشهده الليرة والأسعار.. ماذا قال عن الدولار؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1012779-638046256261323194.jpg
Doc-P-1012779-638046256261323194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الخبير المالي والاقتصادي البروفسور مارون خاطر على موضوع رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة بداية الشهر المقبل، معتبراً أنه "بسبب غياب الرقابة في البلد وتقاعس الجهات المعنية عن إصدار جداول الإعفاءات وبسبب التهريب،  فإن الإنعكاس الفعلي لهذا الإجراء سيكون مختلفاً عن الانعكاس النظري".
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت خاطر إلى أنّ رفع الأسعار بدأ بطريقة سريعة من قبل بعض التجار، موضحاً أن "هذا الأمر سيستمرّ بسبب غياب الدولة والتفلت الحاصل في الأسواق ما سيؤثر على معيشة المواطنين".
 
وحذّر خاطر من أن الذهاب إلى صرف مساعدات للقطاع العام بالطريقة التي يُحكى عنها سيؤدي الى إغراق السوق بالليرة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي قد يكون قادراً على خفض سقوف السحب ولكن لن يكون قادراً على لجم التضخم الناتج عن صرف الرواتب لاسيما أنه يُحكى بالموازاة عن أنه قد يعمد إلى رفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة تزامناً مع رفع الدولار الجمركي.
ونبّه خاطر إلى أن البلد لا يحتمل مزيداً من التضخم لاسيما أن بعض أسعار السلع الأساسية منها المحروقات بات مرتبطاً بسعر منصة صيرفة الذي سيرتفع في حال التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، ما سيفاقم الأزمة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:31 | 2022-11-21
04:30 | 2022-11-21
07:15 | 2022-11-21
07:00 | 2022-11-21
06:53 | 2022-11-21
06:42 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website