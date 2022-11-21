في ذكرى استشهاده الـ16.. ماذا قال سامي الجميّل لشقيقه بيار

في كتير ناس ما بتفهم ليش الكتائب ما بتلحق مصلحتها. لان يلي بيلحق مصلحتو بينسى مصلحة لبنان. ويلي عندو الاف الشباب متل بيار قدموا حياتن تيبقى لبنان، بتصير قضيته مقدسة وغير قابلة للمساومة. #بيار_دايما_بقلوبنا pic.twitter.com/LTSxIO3sNv
— Samy Gemayel (@samygemayel) November 21, 2022
في كتير ناس ما بتفهم ليش الكتائب ما بتلحق مصلحتها. لان يلي بيلحق مصلحتو بينسى مصلحة لبنان. ويلي عندو الاف الشباب متل بيار قدموا حياتن تيبقى لبنان، بتصير قضيته مقدسة وغير قابلة للمساومة. #بيار_دايما_بقلوبنا pic.twitter.com/LTSxIO3sNv