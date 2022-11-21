نائب تغييري يكشف: "الكتائب" هو الأقرب إلينا

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غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر" : "نُسأل دائما كتغيريين لماذا لا نتماهى مع أحزاب المنظومة المعارضة "القوات اللبنانية" والحزب الاشتراكي. ‏في آخر جلسة لانتخاب رئيس اعترض الحزبان على اعتبار النصاب النصف زائدا واحدا وأصرا على الثلثين. ‏هذا يعني وضعا الميثاقية الطائفية كمرجع لفهم الدستور على حساب حسن سير الحكم ووقف شلل الدولة".واضاف في تغريدة ثانية:" منطقهما هذا يضعنا بموقف مختلف جوهريا. وهو بذاته ما يجمعهما مع أحزاب المنظومة الطائفية الموالية ‏وهو ما يصون النظام الطائفي إي منطق الميثاقية والمحاصصة بالادارة والإقتصاد".‏وختم: "لهذا الكتائب هو أقرب بسبب اقتناعه بضرورة تحدي المرجعية الطائفية لتفسير الدستور ومطالبته بالنصف زائدا واحدا".