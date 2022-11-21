تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق صور والجنوب

شهدَ العديد من المناطق اللبنانية، اليوم الإثنين، تحليقاً كثيفاً للطيران الإسرائيلي فوق أجواء صور والجنوب.

كذلك، فقد رُصد تحليق دائري فوق البحر والسواحل الجنوبية وصولاً إلى الناقورة.