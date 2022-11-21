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لبنان

حادثٌ مروّع على أوتوستراد الزلقا.. 7 سيارات تصطدم ببعضها!

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:58
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أفادت "غرفة التحكّم المروري" عن حصول تصادمٍ بين 7 سيارات على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت.
وأسفر الحادث عن سقوطٍ جريح، فيما تشهدُ المحلة زحمة سير خانقة. 
 
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الزلقا

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