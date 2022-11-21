حادثٌ مروّع على أوتوستراد الزلقا.. 7 سيارات تصطدم ببعضها!

أفادت "غرفة التحكّم المروري" عن حصول تصادمٍ بين 7 سيارات على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت.

وأسفر الحادث عن سقوطٍ جريح، فيما تشهدُ المحلة زحمة سير خانقة.