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لبنان

رسالة من المفتي دريان للنواب.. ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:00
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دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم".
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وقال في تصريح: "إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة  غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم".

وشدد على "وحدتنا الإسلامية والوطنية وعيشنا المشترك الإسلامي المسيحي الذي نحافظ عليه كحفاظنا على أنفسنا ما يدفع بنا الى التمسك بهذا الأمل المتبقي للبنانيين في هذا الوطن".

وناشد المفتي دريان "القوى السياسية أخذ العبر والدروس من رجال الاستقلال بوحدة موقفهم والعمل المشترك ومعالجة قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات الأوان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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