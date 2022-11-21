البابا فرنسيس يمنح المطران سليم جان صفير لقب محامي روتالي

وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم ما يلي:



"بناءً على طلب عميد محكمة الروتا الرومانية المونسنيور ألخندرو أريليانو سديلّو، وموافقة الجسم القضائي في المحكمة نفسها، منح قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم جان صفير، لقب "محامي روتالي"، (جريدة دولة الفاتيكان الرسميّة، "ألأوسرفاتوري رومانو" في عيد دخول مريم العذراء للهيكل، في 21 تشين الثاني 2022). وسيسلّمه شهادة "دبلوم العلم القانوني الروتالي" هذه، عميد محكمة الروتا الرومانية بإسم قداسته، في الثالث من شهر كانون الأول المقبل 2022، بعد محاضرة بعنوان "العدالة والسلام"، يُلقيها في قاعة كرسي المطرانية، الكائن في مدينة نيقوسيا-قبرص".

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تجدر الاشارة إلى أن المطران سليم جان صفير من مواليد ريفون في 2 ايلول 1958 ، سيم شدياقاً في 1986 ثم شماساً عام 1987 فكاهناً في 22 ايار 1988 بوضع يد المثلث الرحمات المطران ميخائيل ضومط في كنيسة مار روكز ريفون، ونال رتبة الخورأسقفية في 11 تشرين الثاني 2020 بوضع يد المطران بولس روحانا، وسيم أسقفاً في 29 تموز 2021 بوضع يد غبطة ونيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي الاسقفي في عشقوت.