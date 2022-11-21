Advertisement

لبنان

البابا فرنسيس يمنح المطران سليم جان صفير لقب محامي روتالي

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1012827-638046334479501555.jpg
Doc-P-1012827-638046334479501555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم ما يلي:

"بناءً على طلب عميد محكمة الروتا الرومانية المونسنيور ألخندرو أريليانو سديلّو، وموافقة الجسم القضائي في المحكمة نفسها، منح قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم جان صفير، لقب "محامي روتالي"، (جريدة دولة الفاتيكان الرسميّة، "ألأوسرفاتوري رومانو" في عيد دخول مريم العذراء للهيكل، في 21 تشين الثاني 2022). وسيسلّمه شهادة "دبلوم العلم القانوني الروتالي" هذه، عميد محكمة الروتا الرومانية بإسم قداسته، في الثالث من شهر كانون الأول المقبل 2022، بعد محاضرة بعنوان "العدالة والسلام"، يُلقيها في قاعة كرسي المطرانية، الكائن في مدينة نيقوسيا-قبرص".
Advertisement
 
تجدر الاشارة إلى أن المطران سليم جان صفير من مواليد ريفون في 2 ايلول 1958 ، سيم شدياقاً في 1986 ثم شماساً عام 1987 فكاهناً في 22 ايار 1988 بوضع يد المثلث الرحمات المطران ميخائيل ضومط في كنيسة مار روكز ريفون، ونال رتبة الخورأسقفية في 11 تشرين الثاني 2020 بوضع يد المطران بولس روحانا، وسيم أسقفاً في 29 تموز 2021 بوضع يد غبطة ونيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي الاسقفي في عشقوت.
 


نال المطران صفير شهادات جامعية في الحق القانوني الكنسي والقانون المدني من جامعة اللاتران الحبرية في روما، وإكتسب لقب دكتور في الحق القانوني والمدني في 5 تموز 2001 وفي اللاهوت من جامعة الروح القدس الكسليك وإجازة في الحق القانوني الشرقي من الكلية الحبرية االشرقية، ودبلوم في دعاوى قديسين عام 1999.

يتكلم اللغات العربية والفرنسية والايطالية والانكليزية واليونانية، وتولى مسؤوليات قضائية في نابة صربا والمحكمة المارونية الموحدة في زوق مصبح ورئيس محكمة أبرشية قبرص المارونية قبل أن يُعيّن مدبراً بطريركياً على أبرشية قبرص المارونية في 3 تشرين الثاني 2020 فرئيساً لأساقفة الابرشية في 29 تموز 2021.

كذلك خدم رعايا عديدة في لبنان بينها صربا وزوق مكايل وعشقوت، وخدم رعايا في قبرص بينها أسوماتوس وكارباشا وكورماجيت ونيقوسيا ولارنكا، وتولى العضوية في العديد من مجالس رؤساء الاساقفة والعضوية في مؤسسات اغاثية وحوار الاديان، وله العديد من المؤلفات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-21
07:00 | 2022-11-21
10:02 | 2022-11-21
09:42 | 2022-11-21
09:40 | 2022-11-21
09:15 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website