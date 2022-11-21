بمناسبة "الإستقلال".. سليم يضعُ إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس شهاب

وضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بإسم الجمهورية اللبنانية إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب في بلدة غزير كسروان، لمناسبة الذكرى الـ79 للإستقلال.

ولدى وصول وزير الدفاع، قدمت ثلة من الجيش التشريفات، وكان باستقباله ممثل قائد الجيش العميد الياس ابي كرم، رئيس بلدية غزير شارل الحداد وأعضاء من المجلس البلدي، إضافة الى ممثل عن مؤسسة فؤاد شهاب نجيب بولس ورئيس رابطة آل شهاب الأمير ألبير شهاب وابن شقيق الرئيس شهاب الامير عبدالله شهاب وزوجته.

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وعلى وقع لحن الخلود، وضع الوزير سليم اكليلاً من الزهر بإسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس الراحل، ثم التقطت الصورة التذكارية في المناسبة.