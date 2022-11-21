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لبنان

قاسم: ما يجري في إيران عنف وإجرام

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:21
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غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على تويتر قائلاً: "ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أميركا وإسرائيل. الشعب في إيران عبر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين، وإيران التي صمدت ثلاث وأربعين سنة قادرة بإذن الله أن تتجاوز هذه المحنة".
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وختم: "ندين التحركات المشبوهة لجماعة أميركا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، وكلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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