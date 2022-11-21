الخليل وضع اكليلاً من الزهر على ضريح رشيد بيضون

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وضع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، باسم الجمهورية اللبنانية، اكليلا من الزهر على ضريح رشيد بيضون في العاملية - راس النبع.يأتي ذلك في الذكرى الـ79 للاستقلال، في حضور النائب محمد خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري .