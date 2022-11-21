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لبنان
الخليل وضع اكليلاً من الزهر على ضريح رشيد بيضون
Lebanon 24
21-11-2022
|
06:26
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وضع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، باسم الجمهورية اللبنانية، اكليلا من الزهر على ضريح رشيد بيضون في العاملية - راس النبع.
يأتي ذلك في الذكرى الـ79 للاستقلال، في حضور النائب محمد خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري .
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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