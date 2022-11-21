Advertisement

لبنان

نصار وضع إكليلاً على ضريح مجيد أرسلان في الشويفات

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1012834-638046345686783140.png
Doc-P-1012834-638046345686783140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وضع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار إكليلا من الزهر عشية الاستقلال ،باسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح لأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، في حضور رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان.
Advertisement

بعدها وضع أرسلان إكليلا، كذلك فعل كل من: مؤسسة الأمير مجيد أرسلان، الوزراء شرف الدين، خير الدين، المشرفية والغريب، القائمقام زيدان، الحزب الديمقراطي اللبناني، بلدية مدينة الشويفات، البلديات، مخاتير الشويفات، المنتدى النسائي اللبناني، الكشاف الديمقراطي، دائرتا الشويفات وحاصبيا ومرجعيون في الحزب، مدارس الليسه ناسيونال، شركة زعني، وعائلة عربيد.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-21
07:00 | 2022-11-21
10:02 | 2022-11-21
09:42 | 2022-11-21
09:40 | 2022-11-21
09:15 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website