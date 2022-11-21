نصار وضع إكليلاً على ضريح مجيد أرسلان في الشويفات

Advertisement

وضع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار إكليلا من الزهر عشية الاستقلال ،باسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح لأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، في حضور رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان.بعدها وضع أرسلان إكليلا، كذلك فعل كل من: مؤسسة الأمير مجيد أرسلان، الوزراء شرف الدين، خير الدين، المشرفية والغريب، القائمقام زيدان، الحزب الديمقراطي اللبناني، بلدية مدينة الشويفات، البلديات، مخاتير الشويفات، المنتدى النسائي اللبناني، الكشاف الديمقراطي، دائرتا الشويفات وحاصبيا ومرجعيون في الحزب، مدارس الليسه ناسيونال، شركة زعني، وعائلة عربيد.