بيان لنقابة محرري الصحافة.. هذا ما سيحصل في 5 كانون الاول

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: " لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم، وستعقد ثانية في الخامس من كانون الاول المقبل الساعة العاشرة صباحاً ".

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