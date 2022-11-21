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لبنان

بيان لنقابة محرري الصحافة.. هذا ما سيحصل في 5 كانون الاول

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:53
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 أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: " لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم، وستعقد ثانية في الخامس من كانون الاول المقبل الساعة العاشرة صباحاً ".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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