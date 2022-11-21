لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر

أصبح أمر مشاهدة مباريات "كأس العالم" في لبنان، الشغل الشاغل للكثيرين وذلك بعدما لم يتمكن تلفزيون لبنان حتى الآن من الحصول على حقوق البث.

وفعلياً، فإن الكثير من أجهزة التلفاز الموجودة في منازل اللبنانيين قد لا تلتقط قنوات "بي إن سبورتس" التي ستبث بعض مباريات "كأس العالم" بشكل مجاني، الأمر الذي سيحرم المشاهد من الاستفادة من هذا الأمر.. فما الحل؟

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يوم أمس، رصد "لبنان24" قناة "الكأس" التي تبيّن أنها تنقلُ مباريات "كأس العالم" بشكل مجاني وبجودة عالية وعبر القمر الصناعي "بدر 4" (التردد 10770- V عمودي - 27500).

هنا، فإن وجدت صعوبة في رصد قنوات "بي إن سبورتس" الناقلة للبطولة في المنزل، فإنه بإمكان رصد قناة "الكأس" ومتابعة بعض مباريات "المونديال" التي يجري نقلها مجاناً وذلك عبر التردد المذكور أعلاه. وحتماً، فإن هذا الأمر يحتاجُ إلى مراقبة من قبل المشاهد، علماً أن المشاهدة الكاملة لجميع المباريات تحتاجُ إلى إشتراك بالقنوات المشفّرة.

وهنا، فإنه لا بدّ من الإشارة إلى أن المباريات التي يتم نقلها من دون أي بدل مادي، هي من ضمن اللقاءات الـ22 التي تم الإعلان عن بثها مجاناً في وقت سابق من قبل مجموعة "بي إن سبورتس".

وكان عيسى بن عبدالله الهتمي، مدير عام قنوات "الكأس الرياضية"، أعلن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، "حصول قناة الكأس على حقوق نقل نهائيات كأس العالم 2022 عبر مجموعة بي إن سبورت الإعلامية القطرية".

وبحسب القناة، فقد جرى تخصيص 4 قنوات لنقل العرس العالمي، وهي قنوات "إكسترا 1"، "إكسترا 2"، "إكسترا 3" و"إكسترا 4"، على أن يكون ترتيب هذه القنوات على باقة "بي إن سبورت" توالياً كما يلي: قناة 711، قناة 712، قناة 713 وقناة 714.