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لبنان

مولوي وضع اكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
21-11-2022 | 07:15
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وضع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بإسم الجمهورية اللبنانية اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.
 
تمّ ذلك في حضور وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثلة الرئيس سعد الحريري النائبة السابقة رولا الطبش، ممثل قائد الجيش العميد احمد عدرا،  والمنسق العام لبيروت في "تيار المستقبل" المحامي عمر الكوش على رأس وفد من منسقية بيروت.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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