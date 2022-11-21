سرق والده بالاشتراك مع شخص اخر.. وهذه قيمة المسروقات

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كل من:- (مواليد عام 2000، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم سرقة- (مواليد عام 2007، لبناني)للاشتباه بهما بسرقة خزنة عائدة لوالد الأخير تحتوي على مبلغ /3,000/$، و/60/ مليون ل.ل.، وليرة ذهب.باستماعهما، اعترفا بقيامهما بعملية السرقة. وبتفتيش منزل الأول عثر على مبلغ مالي عبارة عن /2710/$ و/37,650,000/ل.ل. وليرة ذهب، كذلك تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف تقدر بحوالي /1/ كلغ.أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص.