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لبنان

"أمل": للوصول إلى تفاهم يُسهل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة

Lebanon 24
21-11-2022 | 07:25
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اعتبر المكتب السياسي لـ"حركة أمل" في بيانٍ له بعد اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، أن "ذكرى الاستقلال هي محطة أساس في تاريخ لبنان الذي يحاول البعض أن يتناسى معناه ويتجاوز تضحيات الجيش والمقاومة وصمود الشعب المثلث الذي أنجز ملحمة التحرير ودحر العدو الصهيوني عن معظم الأراضي اللبنانية عام 2000".
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وشدّد المكتب على "ضرورة فتح أبواب الاتصال بين مختلف الأفرقاء السياسيين وصولاً إلى تفاهم يسهل انتخاب رئيس جديد يكون قادراً على الجمع وإعادة انتظام عمل المؤسسات". 
وأكد المكتب أن "الوضع المتأزم يستوجب تحييد المشكلات الداخلية وعدم تلكؤ المؤسسات الدستورية وبالأخص الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال، عن القيام بواجباتها الأساسية وبأدوارها التي تحتمها عليها المسؤولية الوطنية منعاً للشلل في إدارات الدولة، ولتأمين إحتياجات الناس خصوصاً على أبواب فصل الشتاء، ووقف الانهيارات المتلاحقة في القطاعات كافة، وإنهاء جنون اسعار المواد الاستهلاكية والطبابة".
 
 
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