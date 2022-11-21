"أمل": للوصول إلى تفاهم يُسهل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة

اعتبر المكتب السياسي لـ"حركة أمل" في بيانٍ له بعد اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، أن "ذكرى الاستقلال هي محطة أساس في تاريخ لبنان الذي يحاول البعض أن يتناسى معناه ويتجاوز تضحيات الجيش والمقاومة وصمود الشعب المثلث الذي أنجز ملحمة التحرير ودحر العدو الصهيوني عن معظم الأراضي اللبنانية عام 2000".

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وشدّد المكتب على "ضرورة فتح أبواب الاتصال بين مختلف الأفرقاء السياسيين وصولاً إلى تفاهم يسهل انتخاب رئيس جديد يكون قادراً على الجمع وإعادة انتظام عمل المؤسسات".