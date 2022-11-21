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لبنان

تصريحُ جديد.. ماذا أعلن بو صعب عن "الكابيتال كونترول"؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 07:33
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أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ قانون "الكابيتال كونترول" سيكون لحماية حقوق المودعين، كما أنه سينظم التحاويل إلى الخارج.
وفي مؤتمرٍ صحفي له عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة في البرلمان، اليوم الإثنين، قال بو صعب: "سندخل بمناقشة المادة التي تُعنى بإنشاء لجنة خاصة لقانون كابيتال كونترول. أنا واحدٌ من المودعين وأعرف صرختهم الحقيقية".
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وتابع: "لن نتعب في مناقشة الـ"كابيتال كونترول" والـ"IMF" اليوم بشروطنا اللبنانية ضرورة".
وختم بو صعب: "اتفقنا مع الرئيس بري على عقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع القادم لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول".



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