اشتباك مسلح.. ما الذي جرى ليلاً في وادي خالد؟

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شهدت منطقة وادي خالد عند منتصف ليل الأحد - الإثنين، إطلاق نارٍ كثيف جراء اشتباك مسلح بين بلدتي المجدل ورجم خلف على خلفية إشكالٍ سابق بين آل يوسف وآل خلف على خلفية إشكال سابق أسفر عن سقوط قتيلين و 4 جرحى.وبحسب المصادر، فإنّ إطلاق النار ليلاً جرى من بلدة المجدل باتجاه بلدة رجم خلف.