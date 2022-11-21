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لبنان

اشتباك مسلح.. ما الذي جرى ليلاً في وادي خالد؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:12
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شهدت منطقة وادي خالد عند منتصف ليل الأحد - الإثنين، إطلاق نارٍ كثيف جراء اشتباك مسلح بين بلدتي المجدل ورجم خلف على خلفية إشكالٍ سابق بين آل يوسف وآل خلف على خلفية إشكال سابق أسفر عن سقوط قتيلين و 4 جرحى.
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وبحسب المصادر، فإنّ إطلاق النار ليلاً جرى من بلدة المجدل باتجاه بلدة رجم خلف. 
 
 
 
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