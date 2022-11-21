اقتراح قانون من "الجمهورية القوية" لانشاء الصندوق السيادي اللبناني

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قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.وقال النائب عقيص: "في ظل الفراغ على مختلف المستويات وفي ظل الانهيار الاقتصادي، هناك بارقة امل وحيدة للشعب اللبناني وهي القدرة على استخراج النفط والغاز من البلوكات البحرية. هذا الموضوع قلنا مرارا اننا نعيره أهمية قصوى لانه قد شكل خشبة الخلاص الوحيدة للشعب اللبناني ولمآسيه".اضاف: "يجب احاطة موضوع استخراج الغاز بقواعد عالية جدا تضمن حوكمته بشكل مخالف لكل ما كان يجري في لبنان في الاربعين سنة الماضية. وأحد اهم طرق حماية النفط والغاز هو كيفية استثمار عائداته في حال كان لدينا اكتشافات تجارية ذات قيمة عالية تؤمن ازدهارا في المالية العامة، ومن هذه الامور مسألة انشاء صندوق سيادي تستطيع من خلاله الدولة اللبنانية ان تستثمر العائدات وتبني احتياطيا محترما للاجيال القادمة".من جهته، قال النائب الحاج: "هذا الاقتراح يأتي فعليا بعد الازمة النقدية الحادة، وللأسف هناك بعض الاراء التي تنظر الى هذا الموضوع وكأنه سيكون خشبة الخلاص ليأتينا بمردود مالي ونستعمله في الازمة، وهنا الخطأ الكبير".اضاف: "وضعنا في هذا الاقتراح امرين اسياسيين، الاول يتعلق باستقلالية مجلس الادارة، وهذه الاستقلالية ستترافق مع رقابة عالية عالمية بطريقة مبتكرة. والامر الاخر هو ادارة هذه المحافظ المالية، الاموال المتأتية من النفط والغاز الى جانب العائدات الضرائبية، ووضعناها في محفظة الادخار، وهناك ربط اقتصادي علمي لكيفية استخدام بعض العائدات من الاموال".وقالت النائبة ايوب: "هذا الاقتراح يأتي في سياق تعزيز الشفافية وكيفية ادارة الاموال والحفاظ على الثروات الوطنية ومقدراتها، وهو ضروري لادارة وحوكمة رشيدة لكل القطاع، بعد كل التجارب التي رأيناها في كل القطاعات الاخرى".