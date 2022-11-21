إطلاق نار في الهواء... ماذا حصل على كورنيش الميناء البحري؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين داخل سيارة، أطلقوا اعيرة نارية عدة في الهواء على كورنيش الميناء البحري بالقرب من كاليري حنا.



وفرّ مطلقوا النار الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب.

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