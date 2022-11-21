Advertisement

لبنان

إطلاق نار في الهواء... ماذا حصل على كورنيش الميناء البحري؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1012866-638046399276300761.jpg
Doc-P-1012866-638046399276300761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين داخل سيارة، أطلقوا اعيرة نارية عدة في الهواء على كورنيش الميناء البحري بالقرب من كاليري حنا.

وفرّ مطلقوا النار الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى إطلاق نار بملهى ليلي في أميركا
lebanon 24
21/11/2022 17:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية: خمسة قتلى و18 جريحًا بعد إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو
lebanon 24
21/11/2022 17:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. مُخيم للنازحين يتعرّض لإطلاق نار!
lebanon 24
21/11/2022 17:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة وإطلاق نار.. ماذا حصل مع الجيش في طرابلس؟
lebanon 24
21/11/2022 17:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق

نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-21
07:00 | 2022-11-21
10:02 | 2022-11-21
09:42 | 2022-11-21
09:40 | 2022-11-21
09:15 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website