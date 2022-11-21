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لبنان
بخاري: الأمل في الصمودِ يكمن في التوحدِ لا التشرذمِ
Lebanon 24
21-11-2022
|
08:48
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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على "تويتر": "الأملُ في الصمودِ يكمنُ في التوحُّدِ لا التشرذمِ، وأنَّ الإنصاتَ إلى غربانِ الوقيعةِ يوردُنا جميعًا مواردَ الهلاكِ".
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