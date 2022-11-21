بخاري: الأمل في الصمودِ يكمن في التوحدِ لا التشرذمِ

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على "تويتر": "الأملُ في الصمودِ يكمنُ في التوحُّدِ لا التشرذمِ، وأنَّ الإنصاتَ إلى غربانِ الوقيعةِ يوردُنا جميعًا مواردَ الهلاكِ".

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