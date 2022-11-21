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لبنان

قرار للمرتضى لمناسبة عيد الاستقلال... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2022 | 09:00
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرار ا قضى بموجبه إعفاء الزوار اللبنانيين من رسم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية العائدة إلى وزارة الثقافة بما فيها المتحف الوطني بمناسبة عيد الاستقلال وذلك يوم الثلثاء الواقع فيه 22 /11/2022.
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ويكتفى لدواعي الاستفادة من هذا القرار بإبراز ما يثبت أن الزائر لبناني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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