قرار للمرتضى لمناسبة عيد الاستقلال... إليكم التفاصيل

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرار ا قضى بموجبه إعفاء الزوار اللبنانيين من رسم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية العائدة إلى وزارة الثقافة بما فيها المتحف الوطني بمناسبة عيد الاستقلال وذلك يوم الثلثاء الواقع فيه 22 /11/2022.

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ويكتفى لدواعي الاستفادة من هذا القرار بإبراز ما يثبت أن الزائر لبناني.