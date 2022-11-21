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لبنان

طفل سقط من على شرفة منزله وفارق الحياة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2022 | 09:15
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توفي طفل سوري يبلغ من العمر 5 اعوام، جراء سقوطه من على شرفة منزله في مخيم البداوي، كما أفادت مراسلة "لبنان 24". 
 
وفي التفاصيل انّ الطفل تعرض الى جروح خطيرة اثر سقوطه، نُقل على اثرها الى مستشفى طرابلس الحكومي، لكنه سرعان ما فارق الحياة متأثرا بجراحه.
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