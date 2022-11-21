طفل سقط من على شرفة منزله وفارق الحياة

توفي طفل سوري يبلغ من العمر 5 اعوام، جراء سقوطه من على شرفة منزله في مخيم البداوي، كما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وفي التفاصيل انّ الطفل تعرض الى جروح خطيرة اثر سقوطه، نُقل على اثرها الى مستشفى طرابلس الحكومي، لكنه سرعان ما فارق الحياة متأثرا بجراحه.