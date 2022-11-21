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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الياباني

Lebanon 24
21-11-2022 | 09:12
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة،  السفير الياباني في لبنان السيد تاكيشي اوكوبو يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichime AKIMITSU، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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