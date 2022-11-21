قائد الجيش استقبل السفير الياباني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الياباني في لبنان السيد تاكيشي اوكوبو يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichime AKIMITSU، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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