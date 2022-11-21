كم بلغ سعر صرف دولار السوق الموازية عصرا؟

بينما إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباحا بتسعيرة تراوحت ما بين 39600 و 39700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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يتم التداول بسعر صرف دولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين ما بين 39500 و 39600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.