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لبنان

ما جديد الدعوى بحق هدى سلوم؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 09:42
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ذكرت قناة اللـLBCI أنّ وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم، المحامي مروان ضاهر، تقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة.
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21/11/2022 19:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24

هدى سلوم

نازك الخطيب

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