ما جديد الدعوى بحق هدى سلوم؟

ذكرت قناة اللـLBCI أنّ وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم، المحامي مروان ضاهر، تقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة.

Advertisement