مولوي حدد 5 ك1 موعدا للبدء بإجراء الاختبارين الصحي والرياضي للمتطوعين في الدفاع المدني

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عن تحديد يوم الإثنين في 5 /12/2022 موعداً للبدء بإجراء الاختبارين الصحي والرياضي للمتطوعين في الدفاع المدني الذين قبلت طلباتهم للإشتراك في المباراة المحصورة، وذلك في معهد قوى الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، بحسب جداول إسمية تعمم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني. على أن يلي ذلك الاختبارات العملية والخطية.

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