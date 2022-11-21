في ضهر البيدر.. هذا ما فعلته "شعبة المعلومات"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

"بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها، تم رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات والمحوّلات الكهربائية عن الشبكات الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، مستقلّين سيارة نوع "تويوتا أفانزا" لون أبيض، ما أدّى الى أضرار كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية العامة في عدة مناطق.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم وهم كل من:- ن. ت. (من مواليد عام 1997، لبناني)- ج. ت. (من مواليد عام 1997، مكتوم القيد)- ع. ت. (من مواليد عام 2008، لبناني)- خ. ت. (من مواليد عام 1998، مكتوم القيد)